«Среди мужчин, думаю, их нет. Иначе они попадали бы на трассе в Китцбюэле». Горнолыжница Годжиа высказалась о геях и трансгендерах в спорте, а потом извинилась за свои слова

Олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту София Годжиа скептически высказалась о геях и трансгендерах в спорте.

– Среди спортсменов есть гомосексуалисты?

– Среди женщин есть. Среди мужчин, думаю, их нет. Иначе они попадали бы на трассе в Китцбюэле.

– А нормально ли, что трансгендеры соревнуются с женщинами?

– Если говорить о спорте, то мужчина, который становится женщиной, даже с учетом гормонального уровня имеет такие физические данные, которые позволяют ему работать мощнее. В этом случае я не думаю, что это правильно, – отметила итальянская спорстсменка.

Позднее Годжиа извинилась за слова о геях.

«Я прошу прощения у всех людей, кого оскорбили слова, прозвучавшие в интервью изданию Corriere della Sera. Когда я говорила об этом, то не предполагала в них дискриминации», – заявила Годжиа.

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