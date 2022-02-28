Горные лыжи. Кубок мира. Нуфер победила в скоростном спуске, Ледецка – 2-я, Годжиа – 3-я, Плешкова – 43-я

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Швейцарская горнолыжница Приска Нуфер одержала победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Кран-Монтане.

Горные лыжи

Кубок мира

Кран-Монтана, Швейцария

Женщины

Скоростной спуск

1. Приска Нуфер (Швейцария) – 1.29,33

2. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,11

3. София Годжиа (Италия) – 0,23

4. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,27

5-6. Стефани Венье (Австрия) – 0,31

5-6. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 0,31

7. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,33

8. Мишель Гизин (Швейцария) – 0,43...

43. Юлия Плешкова (Россия) – 2,74

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