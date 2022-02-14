Олимпиада-2022. Горные лыжи. Гут-Бехрами, Ледецка, Шиффрин и Плешкова выступят в скоростном спуске

15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в женском скоростном спуске.
Пекин, Китай
Горные лыжи
Женщины
Скоростной спуск
Начало – 6:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена
Старт-лист
5. Эстер Ледецка (Чехия)
6. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия)
7. Рамона Зибенхофер (Австрия)
8. Мари-Мишель Ганьон (Канада)
9. Мирьям Пухнер (Австрия)
12. Микаэла Шиффрин (США)
13, София Годжиа (Италия)
15. Коринн Сутер (Швейцария)
18. Корнелия Хюттер (Австрия)
19. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)
20. Тамара Типплер (Австрия)
25. Юлия Плешкова (Россия)