Олимпиада-2022. Горные лыжи. Гут-Бехрами, Ледецка, Шиффрин и Плешкова выступят в скоростном спуске

15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в женском скоростном спуске.

Пекин, Китай

Горные лыжи

Женщины

Скоростной спуск

Начало – 6:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

5. (Чехия)

6. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия)

7. Рамона Зибенхофер (Австрия)

8. Мари-Мишель Ганьон (Канада)

9. Мирьям Пухнер (Австрия)

12. (США)

13, (Италия)

15. Коринн Сутер (Швейцария)

18. Корнелия Хюттер (Австрия)

19. -Бехрами (Швейцария)

20. Тамара Типплер (Австрия)

25. Юлия Плешкова (Россия)