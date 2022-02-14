Олимпиада-2022. Горные лыжи. Гут-Бехрами, Ледецка, Шиффрин и Плешкова выступят в скоростном спуске

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15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в женском скоростном спуске.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Горные лыжи

Женщины

Скоростной спуск

Начало – 6:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

5. Эстер Ледецка (Чехия)

6. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия)

7. Рамона Зибенхофер (Австрия)

8. Мари-Мишель Ганьон (Канада)

9. Мирьям Пухнер (Австрия)

12. Микаэла Шиффрин (США)

13, София Годжиа (Италия)

15. Коринн Сутер (Швейцария)

18. Корнелия Хюттер (Австрия)

19. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

20. Тамара Типплер (Австрия)

25. Юлия Плешкова (Россия)

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