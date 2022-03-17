Горные лыжи. Кубок мира. Мувинкель победила в супергиганте, Шиффрин досрочно выиграла общий зачет

Норвежская горнолыжница Рагнхиль Мувинкель выиграла супергигант в финале Кубка мира во французском Куршевеле.

Американка Микаэла Шиффрин, финишировавшая второй, досрочно одержала победу в общем зачете в сезоне-2021/22.

Горные лыжи

мира

Куршевель, Франция

Женщины

Супергигант

1. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 1.13,68

2. Микаэла Шиффрин (США) – 0,05

3. Мишель Гизин (Швейцария) – 0,13

4. (Франция) – 0,34

5. Ромейн Мирадоли (Франция) – 0,48

6. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,57

7. Марта Бассино (Италия) – 0,69

8. Лора Гоше (Франция) – 0,87

Общий зачет

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1425

2. (Словакия) – 1189

3. (Италия) – 955

4. (Италия) – 873

5. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 835

6. Мишель Гизин (Швейцария) – 834...

71. Юлия Плешкова (Россия) – 71...

114. Екатерина Ткаченко (Россия) – 8