Горные лыжи. Кубок мира. Мувинкель победила в супергиганте, Шиффрин досрочно выиграла общий зачет

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Норвежская горнолыжница Рагнхиль Мувинкель выиграла супергигант в финале Кубка мира во французском Куршевеле. 

Американка Микаэла Шиффрин, финишировавшая второй, досрочно одержала победу в общем зачете в сезоне-2021/22.

Горные лыжи 

Кубок мира

Куршевель, Франция

Женщины

Супергигант

1. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 1.13,68

2. Микаэла Шиффрин (США) – 0,05

3. Мишель Гизин (Швейцария) – 0,13

4. Тесса Ворле (Франция) – 0,34

5. Ромейн Мирадоли (Франция) – 0,48

6. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,57

7. Марта Бассино (Италия) – 0,69

8. Лора Гоше (Франция) – 0,87

Общий зачет

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1425

2. Петра Влхова (Словакия) – 1189

3. Федерика Бриньоне (Италия) – 955

4. София Годжиа (Италия) – 873

5. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 835

6. Мишель Гизин (Швейцария) – 834...

71. Юлия Плешкова (Россия) – 71...

114. Екатерина Ткаченко (Россия) – 8

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