Горные лыжи. Кубок мира. Мувинкель победила в супергиганте, Шиффрин досрочно выиграла общий зачет

Норвежская горнолыжница Рагнхиль Мувинкель выиграла супергигант в финале Кубка мира во французском Куршевеле.
Американка Микаэла Шиффрин, финишировавшая второй, досрочно одержала победу в общем зачете в сезоне-2021/22.
Горные лыжи
Кубок мира
Куршевель, Франция
Женщины
Супергигант
1. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 1.13,68
2. Микаэла Шиффрин (США) – 0,05
3. Мишель Гизин (Швейцария) – 0,13
4. Тесса Ворле (Франция) – 0,34
5. Ромейн Мирадоли (Франция) – 0,48
6. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,57
7. Марта Бассино (Италия) – 0,69
8. Лора Гоше (Франция) – 0,87
Общий зачет
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1425
2. Петра Влхова (Словакия) – 1189
3. Федерика Бриньоне (Италия) – 955
4. София Годжиа (Италия) – 873
5. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 835
6. Мишель Гизин (Швейцария) – 834...
71. Юлия Плешкова (Россия) – 71...
114. Екатерина Ткаченко (Россия) – 8