Устюгов о критике Вяльбе в адрес Степановой: «Когда я вел соцсети, пытался привлечь внимание – мне не особо давали это сделать. Поэтому я на это дело подзабил»

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился мнением о словах главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в адрес лыжницы Вероники Степановой.

Вяльбе раскритиковала Степанову за медийную активность и заявила, что лыжница «болеет звездной болезнью».

– Не хочу говорить ничего по этому поводу, но когда я вел свои социальные сети, пытался привлечь внимание, то мне не особо давали это сделать, поэтому я на это дело маленько подзабил. Сейчас социальные сети для меня особо не важны.

– Вы считаете, что у Степановой «звездная болезнь»?

– Честно, я не слежу ни за кем в социальных сетях. Если вы посмотрите на мой профиль, то я уже как четыре месяца отписался от большинства людей. Подписан только на то, что мне интересно: что-то связанное со стройкой, люди, которые мне важны.

Я даже новости стараюсь не читать. Я не погружен туда. Мы даже, бывает, сидим в команде и мне говорят: «Там тебя в посте отметили», а я даже не видел. Для меня это не то. Кому-то это нравится. Когда я вел, мне каждый раз говорили, что я делаю что-то неправильно. У всех своих видение.

Не будет в укор никому сказано, пусть она (Вероника) ведет свои социальные сети, популяризирует себя, но Елена Валерьевна – руководитель и ей виднее. Я никакую сторону не принимаю, – сказал Устюгов.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много