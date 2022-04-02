Елена Вяльбе: «Степанова болеет звездной болезнью. Иногда хочется позвонить ей и сказать – вместо того, чтобы лицом торговать, может, лучше начать тренироваться?»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась о медийной активности олимпийской чемпионки в эстафете Вероники Степановой.

– Некой звездной болезнью у нас болеет, наверное, только .

– Вы о ее медийной активности?

– Я ее не вижу даже. У меня периодически возникает желание позвонить ей, сказать, что вместо того, чтобы на телевизоре своим лицом, так сказать, торговать, может, лучше начать тренироваться? Все на чемпионате России бегают, что ты там делаешь, в Москве-то?

Не могу понять, ты больна или ты не больна? Если больна, то тогда лечись, фиг ли ты там... А потом как-то сразу не наберу, а то начну орать на нее.

А потом думаю – зачем? Она выбрала это. У меня просто люди спрашивают, она что, в депутаты собралась? Не знаю, что я могу ответить. Да, она девочка способная, но она не Наташа Непряева, это сто процентов. Она из кожи вон лезть не будет, чтобы пахать и тренироваться.

Пока ей все легко далось. Посмотрим, я насильно никого тащить не буду. Я, конечно, понимаю, откуда ноги растут. Если они решили таким образом славу снискать, ну пусть.

– А если перевести ее в группу ?

– Он ее не возьмет, это абсолютно точно, это даже не обсуждается. А что, группе Юрия Викторовича какой-то исправительной колонией быть? Нет. У него в группе очень хорошая атмосфера, у него все друг друга уважают. Для меня это очень важно.

К тому же Егор Сорин тоже не добрый, просто мы не можем ходить все время с плеткой за спортсменами. Это не нужно! Ты реально не в исправительную колонию попадаешь, ты в национальную сборную попадаешь.

Если ты сразу не осознаешь, ради чего ты здесь находишься, то никто тебе точно не поможет. Я могу один раз сказать, два раза сказать, тренеры тоже могут сказать, поорать, ну а зачем, ради чего? Я считаю, что это не нужно. Каждый выбирает свою судьбу, свою дорогу, и я рада, что у меня все адекватные, – сказала Вяльбе.