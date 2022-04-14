Вице-президент ФЛГР: «Подготовка лыжников как велась, так и будет вестись к чемпионатам мира. А там уже что будет – трудно сказать»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России ( ) Владимир Логинов заявил, что российские лыжники будет готовиться к международным турнирам следующего сезона, несмотря на текущее отстранение.

«На президиуме ФЛГР будут утверждены составы сборных команд, будут утверждены группы, тренеры, документы будут поданы в Министерство спорта РФ.

Подготовка как велась, так и будет вестись и к чемпионатам мира, а там уже что будет – это трудно сказать», – сказал Логинов.

Важно, что в России проходит много соревнований по лыжным гонкам, подчеркнул вице-президент ФЛГР.

«Кое-кто из спортсменов и устал от большого количества стартов, а кое-кому мало. У них тоже разная мотивация.

все мало и мало стартов. Он выступает и выигрывает. Практически нет ни одной дисциплины, где бы у него не было медали. Другие пробегут три-четыре старта – устали. Это такая картина.

Но я думаю, чем больше стартов, тем лучше, потому что страна большая, спортсменов очень много», – сказал Логинов.