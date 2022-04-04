Глава Федерации сноуборда России: «Вик Уайлд планирует дальше выступать, но в усеченном формате, у него много идей, предложений»

Теги сноуборд Денис Тихомиров сборная России (сноуборд) Вик Уайлд ТАСС Лыжи

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд планирует продолжать спортивную карьеру, совмещая ее с общественной деятельностью.

«Что касается взаимодействия с международными организациями, возможно, мы предложим Уайлда в рабочий комитет по сноуборду, у него есть такое желание.

Отмечу Вика, он, конечно, молодец. Для многих скажу, если интересно, он планирует дальше выступать, но в усеченном формате, у него много идей, предложений», – сказал Тихомиров.

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