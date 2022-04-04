Глава Федерации сноуборда России: «Вик Уайлд планирует дальше выступать, но в усеченном формате, у него много идей, предложений»

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд планирует продолжать спортивную карьеру, совмещая ее с общественной деятельностью.

«Что касается взаимодействия с международными организациями, возможно, мы предложим Уайлда в рабочий комитет по сноуборду, у него есть такое желание.

Отмечу Вика, он, конечно, молодец. Для многих скажу, если интересно, он планирует дальше выступать, но в усеченном формате, у него много идей, предложений», – сказал Тихомиров.