Депутат Журова об иностранцах в РПЛ: «Надо выжать из них все, ведь они получают хорошие деньги. Сейчас в футболе момент саморазвития»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об отъезде иностранцев из .

«Сейчас есть момент для саморазвития в футболе. Если у молодежи появится больше шансов в связи с отбытием части легионеров, ребята поверят в свои силы. Возможно, будут лучше стараться.

Я считаю, если легионер делится своим опытом и мастерством, помогает улучшить результаты, то это хороший легионер. Надо максимально выжать из них все, потому что получают они хорошие деньги. Но не стоит забывать, что не все такие.

Например, Вик Уайлд. Его появление дало важный скачок. Недавно опять завоевал медаль. Такие легионеры мне очень нравятся», – сказала Журова.