Егор Сорин: «Мы со Степановой договорились: как только ее медийность начнет мешать тренировочному процессу и влиять на результаты, я немедленно вмешаюсь»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал критику Елены Вяльбе в адрес Вероники Степановой.

Ранее Вяльбе заявила, что лыжница чересчур много времени уделяет медийной активности.

«Можно понять и Елену Валерьевну, которая отвечает за результат всей команды перед Минспорта. Когда она видит, что спортсмен в течение месяца не проводит тренировочную работу, не участвует в соревнованиях, возникают резонные вопросы, особенно учитывая публичность Вероники.

Но мы со спортсменкой договорились: как только ее медийность будет мешать тренировочному процессу и начнет влиять на результаты, я немедленно вмешаюсь», – сказал Сорин.

«У нее много постов на самые разные темы, в том числе и не связанные со спортом, но если это ей не мешает, а, напротив, дает возможность отвлечься, расслабиться и тем самым настроиться на дальнейшую работу, почему нет? Да, я советую ей лишний раз не ходить на ТВ, поскольку это забирает энергию, но я склонен доверять спортсмену.

Она просто такой человек, который имеет свою точку зрения на любые темы. К счастью, в политику Вероника не лезет, а в спорте проявляет интерес абсолютно ко всему. Я не вижу у нее звездности в нашем ежедневном общении. Если читать ее интервью, кому-то может показаться, что девочка чересчур много своего мнения высказывает», – отметил Сорин.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

Елена Вяльбе: «Степанова болеет звездной болезнью. Иногда хочется позвонить ей и сказать – вместо того, чтобы лицом торговать, может, лучше начать тренироваться?»

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