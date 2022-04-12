Степанова о конфликте в федерации фристайла: «Ничего подобного у нас в лыжных гонках нет. Критика, которой я публично подверглась – отдельная история, но с атмосферой в команде это не связано»

Российская лыжница высказалась о конфликте в Федерации фристайла России.

Ранее чемпионка мира в биг-эйре Анастасии Таталина в открытом письме обратилась к министру спорта РФ. Она сообщила, что Федерация фристайла России не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022, а старший тренер сборной Никита Васильев требовал «перевода денежных средств в федерацию» после ЧМ-2021.

Мама спортсменки в интервью «СЭ» пожаловалась на неподобающее отношение тренеров команды к дочери.

«Способность удивляться всегда возвращает нас в детство, но читая новости из Федерации фристайла России (ФФР), удивление возвращает читающего на землю.

Я не знакома с участниками конфликта лично, совершенно не могу и не собираюсь судить, что там правда, а что нет. Пишу для того, чтобы рассказать: ничего подобного у нас в лыжных гонках нет.

О «дружбе, взаимопонимании и покое» читать, наверное, не так интересно – но ничего, кроме уважения и поддержки, я никогда не испытывала и в юниорской, и во взрослой лыжных сборных.

Моя «повышенная любовь к медийности» и критика, которой я публично подверглась – отдельная история, но с атмосферой в команде это никак не связано совершенно точно», – написала Степанова в телеграм-канале.

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину