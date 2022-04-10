Дмитрий Губерниев: «Пришло время таких, как Ника Степанова – дерзких, умных, свободных. За Никой придут тысячи и тысячи спортсменов абсолютно новой генерации»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на слова лыжницы Вероники Степановой в его адрес.

Вероника Степанова о Губерниеве: «В бизнесе под названием медиа самое важное – популярность. Кому это не нравится, может смело вытащить вилку из розетки»

«Огромное спасибо Нике! Мне ужасно лестно и приятно. Такие спортсмены, как Ника Степанова, являются яркими представителями времени первых. Ей очень непросто. Она подвергается обструкции, критике со стороны стариков.

Старики брюзжат, но они не понимают, что время брюзжащих уходит безвозвратно. А пришло время таких, как Ника Степанова, – дерзких, умных, свободных. За Никой придут тысячи и тысячи спортсменов абсолютно новой генерации.

Я сам в своей работе ориентирован на молодежь. Возможно, я не такой мейнстримовский с точки зрения знания Моргенштерна, Оксимирона и прочих идолов.

Тем не менее, общаясь с молодежью, а я провожу очень много встреч, мастер-классов, меня люди узнают на улицах, хожу на популярные Youtube-шоу, я понимаю, что мой взгляд на вещи и моя работа близки молодежи.

Нику я хочу поддержать. Ей действительно очень непросто, но она с честью выдерживает это давление. Она уже олимпийская чемпионка. Хочу пожелать ей мужества, здоровья и крепости духа!

Выдержать брюзжание пердунов, старых пердунов в интернете или где бы то ни было еще на самом деле достаточно просто. Можно просто посмотреть на меня в этом плане. Вечно кто-то пытается что-то сказать, но я крепко знаю свое дело, и Ника Степанова знает свое дело.

Да здравствует российская молодежь! Я ее обожаю, я ей предан. Просто хочу восхититься лишний раз вот этим new generation. Ребята, девчонки, вы огромные все молодцы!» – сказал Губерниев.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много