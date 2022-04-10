«Приятно видеть, что боссы FIS думают хладнокровно и не являются частью повального увлечения «Cancel Russia». Степанова о Кубке мира по прыжкам с трамплина в России

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова оценила новость о том, что FIS пока не планирует переносить из России этап Кубка мира по прыжкам с трамплина.

«Я рада, что Европа потихоньку начинает просыпаться от угара: FIS – Международная федерация лыжного спорта – официально включила Нижний Тагил в календарь соревнований Кубка мира по прыжкам с трамплина на сезон 2022/23.

ОК, я понимаю, что это предварительный календарь, но все же приятно видеть, что боссы FIS думают хладнокровно и не являются частью повального увлечения «Cancel Russia», – написала Степанова в своем телеграм-канале.

FIS пока не планирует переносить этап Кубка мира по прыжкам с трамплина из России в сезоне-2022/23