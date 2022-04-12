Станислав Поздняков о сотрудничестве с Китаем: «Мы уже имеем большое количество запросов по проведению совместных сборов и различных турниров»

Глава Олимпийского комитета России ( ) провел переговоры с президентом Национального олимпийского комитета Китая Гоу Чжунвэнь.

«Пожалуй, одним из самых важных моментов является то, что мы стоим на общих позициях неприемлемости политизации спорта.

Представил господину Чжунвэнь позицию ОКР по вопросу о ситуации в международном спорте и рассказал о тренировочном и соревновательном процессах российских спортсменов на фоне международных санкций.

Гоу Чжунвэнь, в свою очередь, еще раз обратил внимание на последовательность Китая, который придерживается принципа политического нейтралитета, закрепленного в Олимпийской хартии.

Для нас было важно услышать, что он выражает надежду, что спорт продолжит играть свою уникальную роль для укрепления взаимопонимания и дружбы, а также для содействия солидарности и миру.

В рамках переговоров с господином Гоу Чжунвэнь мы отметили возможности по реализации Меморандума о сотрудничестве между нашими национальными олимпийскими комитетами, который был подписан в 2018 году.

Обсудили возможности по дальнейшему воплощению этого соглашения, ведь 2022-2023 года были объявлены «Годами спортивных обменов между Китаем и Россией». Лидеры наших стран на совместной встрече в феврале в Пекине этого года отметили, что физкультура является одной из самых важных вещей в двустороннем развитии отношений наших стран.

Мы сегодня договорились о дальнейших шагах в реализации данного плана и создаем рабочий орган по подготовке мероприятий, которые будут включены в график официальных мероприятий.

На сегодняшний день мы уже имеем большое количество запросов от национальных спортивных федераций, как с российской, так и с китайской стороны по проведению совместных учебно-тренировочных сборов и различных турниров, в которых могли бы участвовать спортсмены наших стран как территории России, так и в КНР.

Главное для нас – сотрудничество с НОК Китая в сферах, где мы можем дополнять друг друга, чтобы наши главные бенефициары – спортсмены – получали дополнительные возможности.

Мы имеем в виду и научно-методическое обеспечение, и спортивную медицину, и многое другое, что включается в широкое понятие «спорт высших достижений», – написал Поздняков.