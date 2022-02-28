Глава ОКР Станислав Поздняков: «Категорически не согласны с рекомендациями МОК. Решение наших коллег противоречит духу олимпийского движения»

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). 

Сегодня Исполком МОК выступил с заявлением, в котором призвал международные спортивные федерации не допускать участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. 

«Мы внимательно ознакомились с сегодняшними рекомендациями Исполкома МОК в адрес международных федераций относительно допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Комментарий только один – категорически с ними не согласны. Есть Олимпийская хартия и есть многократно озвученная ранее позиция руководства МОК о том, что спортсмены – сердце олимпийского движения, а их права превыше всего, в том числе любой политической тенденциозности.

Так вот сегодняшнее решение коллег из Международного олимпийского комитета, на наш взгляд, противоречит как регламентирующим документам МОК и Хартии, в первую очередь, так и духу олимпийского движения, которое призвано объединять, а не разделять, особенно в том случае, когда речь идет о спортсменах и равноправии участников олимпийского движения.

В качестве первого шага считаем необходимым направить запросы в международные федерации для получения официального ответа о статусе российских спортсменов и их правах на участие в международных соревнованиях в связи с тем, что именно международные спортивные федерации обладают полномочиями по допуску спортсменов на международные соревнования по соответствующему виду спорта.

Со своей стороны, Олимпийский комитет России намерен последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов и оказывать всю необходимую помощь нашим национальным федерациям для оспаривания дискриминационных решений соответствующих международных федераций», – цитирует Позднякова сайт ОКР

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