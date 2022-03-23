Станислав Поздняков: «Продолжается взаимодействие с международными спортивными организациями. В том числе по вопросам отбора на Олимпиаду-2024»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Легкая атлетика

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что взаимодействие с международными спортивными организациями продолжается.

По словам Позднякова, всем спортсменам и тренерам необходимо продолжать планомерно работать, несмотря на неучастие россиян в международных стартах.

«Только это позволит в оптимальной форме в нужный момент вернуться на международную арену и успешно решить задачу квалификации на Игры-2024.

Продолжается взаимодействие с международными спортивными организациями и их объединениями. В том числе по вопросам отбора на Игры в Париже», – сказал Поздняков.

Тотальная зачистка нашего спорта: МОК потребовал выгнать сборные России со всех крупных турниров – так и происходит

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные