Станислав Поздняков: «Продолжается взаимодействие с международными спортивными организациями. В том числе по вопросам отбора на Олимпиаду-2024»

Президент Олимпийского комитета России ( ) заявил, что взаимодействие с международными спортивными организациями продолжается.

По словам Позднякова, всем спортсменам и тренерам необходимо продолжать планомерно работать, несмотря на неучастие россиян в международных стартах.

«Только это позволит в оптимальной форме в нужный момент вернуться на международную арену и успешно решить задачу квалификации на Игры-2024.

Продолжается взаимодействие с международными спортивными организациями и их объединениями. В том числе по вопросам отбора на Игры в , – сказал Поздняков.

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