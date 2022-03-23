Станислав Поздняков: «Продолжается взаимодействие с международными спортивными организациями. В том числе по вопросам отбора на Олимпиаду-2024»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что взаимодействие с международными спортивными организациями продолжается.
По словам Позднякова, всем спортсменам и тренерам необходимо продолжать планомерно работать, несмотря на неучастие россиян в международных стартах.
«Только это позволит в оптимальной форме в нужный момент вернуться на международную арену и успешно решить задачу квалификации на Игры-2024.
Продолжается взаимодействие с международными спортивными организациями и их объединениями. В том числе по вопросам отбора на Игры в Париже», – сказал Поздняков.
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