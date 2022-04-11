Юрий Бородавко: «В мае-начале июня проведем традиционный сбор в Крыму, затем два сбора в Малиновке, затем сбор на Кавказе»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о планах подготовки к сезону-2022/23.

– Какие-то наметки по подготовке к следующему сезону уже есть? И по местам проведения сборов?

– У нас есть как минимум два плана подготовки: внутри страны и с выездами за рубеж, если будет такая возможность. В мае-начале июня мы проведем традиционный сбор в Крыму, затем два сбора в Малиновке (Архангельская область), затем сбор на Кавказе (Приэльбрусье).

В сентябре будет сбор в Тюмени с участием в летнем первенстве России. И в октябре планирую сбор на Лауре (Красная поляна, Сочи). Вкатка, если мы остаемся в России, будет в Ханты-Мансийке и в Вершине Теи. Там же пройдут первые гонки, если не начнется международный сезон. Туда же скорее всего подъедут зарубежные лыжники.

– Биатлонисты озвучили в декабре китайско-российские игры. Вы тоже будете в них участвовать?

– Мы пока об этом не говорили. Но это может быть и интересным вариантом, – сказал Бородавко.