Бородавко о словах финского тренера: «Тех, кто понимает тяжесть отстранений российских спортсменов, становится больше. Это радует»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова экс-главного тренера сборной Финляндии Рейо Йюльхя.

Финский специалист назвал катастрофой отсутствие российских лыжников на международных соревнованиях.

«Я всегда говорил, даже в первые дни отстранений, что найдутся люди, которые будут поддерживать наших спортсменов. Прекрасно, что есть те, кто понимает всю ситуацию. Нашим ребятам нужна поддержка. И тех, кто понимает тяжесть отстранений российских спортсменов, становится больше. Это радует», – сказал Бородавко.

Экс-главный тренер сборной Финляндии: «Отсутствие российских лыжников – что-то вроде катастрофы. Лыжный спорт не сможет существовать в таких условиях»

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