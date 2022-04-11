Юрий Бородавко: «Сейчас главная задача для Большунова и Непряевой – продолжать тренироваться, поддерживать себя в достаточно хорошей форме»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о целях Александра Большунова и Натальи Непряевой на соревнованиях «Хибинская весна».

– Ваши спортсмены после чемпионата России в Сыктывкаре отправились участвовать в марафонах и сверхмарафонах в Югре и в Кандалакше. А теперь еще и в гонках «Хибинская весна» заявлены. В этом есть какой-то тренерский замысел или просто желание самих спортсменов?

– Самая главная задача для них сейчас – продолжать тренироваться, поддерживать себя в достаточно хорошей спортивной форме. Нужно провести хорошую закатку на снегу, а в Мурманской области – в Кировске для этого есть прекрасные условия.

Кроме того, в Кировске есть возможность покататься на горных лыжах. Развивать и закреплять навыки преодоления склонов лыжникам очень нужно. Беголыжные тренировки можно успешно совмещать в этот период с горнолыжными. Это еще и психологическая разгрузка в смене лыжной тренировочной деятельности.

– Не слишком ли велика нагрузка после марафонов, при таком маленьком интервале отдыха стартовать еще и в «Хибинской весне», где будут 10 км свободным стилем и женщин и 15 км у мужчин?

– Для них эта гонка не носит статуса обязательного старта, на который требуется особый психологический настрой и концентрация. А соревновательную практику тоже (если есть возможность) лучше поддерживать. Я даже считаю, что это важно! И лучше это сделать в рамках каких-то интересных соревнований, чем проводить контрольную тренировку внутри группы.

– И в качестве бонуса наверняка хорошие призовые!

– Ха-ха, не знаю, это уже на втором плане…

– Сколько по времени вы планируете проводить в Кировске эту закатку? Насколько я знаю, в Кировске (в Хибинах) можно хорошо кататься до середины мая...

– Этот вопрос будем регулировать индивидуально. Кому-то нужно раньше уехать домой, чтобы решить накопившиеся за осень-весну вопросы, кому-то надо пройти УМО (углубленное медицинское обследование) в МФБА и ЭКО (этапное комплексное обследование) в научно-аналитическом центре Министерства спорта. Кто-то уедет после 16-го, кто-то в конце апреля, – сказал Бородавко.

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