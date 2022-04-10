Устюгов о завершении карьеры: «Если я уйду в никуда, чем буду заниматься? Кроме лыжных палок в руках ничего не держал и, кроме как на лыжах бегать, ничего не умею»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, как долго планирует продолжать спортивную карьеру. 

– Нет ли желания уйти в тихую семейную гавань, заниматься детьми? Или это дополнительная мотивация для продолжения карьеры?

– Это дополнительная мотивация, потому что это все-таки финансы, это любимая работа. Хоть и говорил раньше, что могу пойти в любой лес покататься, погулять, подышать свежим воздухом, что лыжи – это самый классный вид спорта. А еще, когда там людей нет, ты наслаждаешься.

Сейчас же начинаю понимать, что это финансовая составляющая, ведь семью надо кормить. Если я уйду в никуда, чем буду заниматься? Кроме лыжных палок в руках ничего не держал и, кроме как на лыжах бегать, ничего не умею. Надо понимать это.

Раньше я не задумывался, чем буду заниматься после завершения карьеры, у меня все мысли были направлены на результат, но сейчас официально заявляю: после того, как достиг на Олимпиаде того, чего хотел, начну задумываться, начну искать, чем буду заниматься после спортивной карьеры.

А когда это случится? Может, через год, два, три смогу бегать и думать, чем мне заниматься.

– Может быть, до Милана?

– До Милана долго, четыре года, – сказал Устюгов. 

Неизвестные детали суперпобеды лыжников: Устюгов извинился, что «пустой», Спицов не спал 2 ночи перед гонкой, а Вяльбе танцевала в белом пуховике

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