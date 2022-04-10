Устюгов о завершении карьеры: «Если я уйду в никуда, чем буду заниматься? Кроме лыжных палок в руках ничего не держал и, кроме как на лыжах бегать, ничего не умею»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, как долго планирует продолжать спортивную карьеру.

– Нет ли желания уйти в тихую семейную гавань, заниматься детьми? Или это дополнительная мотивация для продолжения карьеры?

– Это дополнительная мотивация, потому что это все-таки финансы, это любимая работа. Хоть и говорил раньше, что могу пойти в любой лес покататься, погулять, подышать свежим воздухом, что лыжи – это самый классный вид спорта. А еще, когда там людей нет, ты наслаждаешься.

Сейчас же начинаю понимать, что это финансовая составляющая, ведь семью надо кормить. Если я уйду в никуда, чем буду заниматься? Кроме лыжных палок в руках ничего не держал и, кроме как на лыжах бегать, ничего не умею. Надо понимать это.

Раньше я не задумывался, чем буду заниматься после завершения карьеры, у меня все мысли были направлены на результат, но сейчас официально заявляю: после того, как достиг на Олимпиаде того, чего хотел, начну задумываться, начну искать, чем буду заниматься после спортивной карьеры.

А когда это случится? Может, через год, два, три смогу бегать и думать, чем мне заниматься.

– Может быть, до Милана?

– До Милана долго, четыре года, – сказал Устюгов.

Неизвестные детали суперпобеды лыжников: Устюгов извинился, что «пустой», Спицов не спал 2 ночи перед гонкой, а Вяльбе танцевала в белом пуховике