Сергей Устюгов: «Думал сделать свой телеграм-канал, но потом прочитал: «Этот нытик в чемпионате России не участвует?» Предложил встретиться со мной на марафоне и сказать это вживую»

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов поделился мнением об активности спортсменов в соцсетях и о хейте. 

Елена Вяльбе недавно сказала, что проводит профилактику звездной болезни у перспективных спортсменов. В свое время такие признаки были у вас и Александра Легкова, а теперь у Вероники Степановой. Что вы об этом думаете и каковы были ваши впечатления в тот момент?

– У нас так принято, что если не варишься в общей каше, то какой-то не такой. Я тоже пробовал развивать свои соцсети, привлекать спонсоров по экипировке. Это дает свои плоды. 

Я не хочу ни с кем ссориться, но считаю, что Вероника занимается теми вещами, которые приносят ей удовольствие и улучшают ее финансовую составляющую в будущем. Сколько у вас подписчиков в соцсетях?

– 12 тысяч в YouTube.

– У Вероники – 120. А когда она начинала сезон, было 12-15. Хорошая работа была проделана?

– Безусловно.

– Среди этих подписчиков есть как хейтеры, так и хорошие фанаты, которые Степанову поддерживают. Я тоже сталкивался с болельщиками, которые не только не поддерживают, а хейтят и пишут в директ. 

Думал сделать свой телеграм-канал, но потом прочитал про себя в каком-то сообществе: «Этот нытик в чемпионате России не участвует?»

– Как отреагировали?

– Написал: «В смысле нытик? Ты мне в лицо-то это можешь сказать?» Он отвечает: «А ты разве не нытик?»

Я предложил ему встретиться со мной на марафоне и сказать это вживую. «Ты что, живешь со мной, чтобы знать, почему я гонки не бегаю? Я тебе должен все рассказывать? Если я все расскажу, у тебя волосы дыбом встанут».

– Не всякий диванный критик решится вам повторить это в лицо.

– Вот именно. В интернете критиковать легко. Блогеры создают каналы в сети, зарабатывают на этом деньги, получают доходы от рекламы. Если время и возможности позволяют, то можно этим заниматься. По этому поводу уже все сказано десятки раз, но журналистам интересно собрать больше мнений, развить их и потом сказать: «Ага, этот сказал вот так!» 

Каждый вправе заниматься тем, что нравится. Вероника пока не такая великая, как Вяльбе, но уже олимпийская чемпионка. Она тренируется, и ее социальная активность никак не идёт вразрез с тренировочными планами.

Не дай бог, у нее потом упадут результаты и ей об этом припомнят. А если ее результаты будут только расти, скажут: «Вот Вероника – молодец!» А в обратном примере: «Не вела бы соцсетей, было бы хорошо». Тут две составляющих.

Когда ты показываешь результат, тренеров устраивает и как ты себя ведешь, и как общаешься, и как делаешь все. Как только что-то пошло на спад и появились более сильные соперники, ты сразу становишься больным и хромым лентяем Сергеем Устюговым. Но это нормально, это наша жизнь, – сказал Устюгов.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

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