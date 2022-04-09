Устюгов о пощечине Клэбо: «Подобные поступки не красят. Я был горячий, на эмоциях. Была вспышка ярости, но в итоге пожелал ему удачи»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал о конфликте с норвежцем на чемпионате мира в 2019 году.

– Многие до сих пор помнят историю, как вы хотели наказать Клэбо после финиша и слегка шлепнули его по щеке. Сейчас жалеете об этом?

– Подобные поступки вообще не красят. Я видел это со стороны и прекрасно понимаю, что был горячий, на эмоциях. Я готовился, но проиграл.

Надо было как-то выплеснуть эту энергию, но делать это не «на камеру». Случись сейчас такой момент, я бы повел себя по-другому, потому что дети смотрят на нас, берут пример и могут тоже начать толкаться или махаться.

В прошлом году я комментировал чемпионат России в Тюмени, где два спортсмена повздорили и поломали друг другу палки, и такие ситуации тоже не красят. У меня был такой момент, о котором потом сожалеют. Если бы я вернулся в то время с головой, которая у меня сейчас, результат был бы совсем другой.

– Какие у вас отношения с Клэбо? С тех пор между вами не было негатива?

– Какой негатив? Негатива не было. Мы соперники на лыжне, и все. Да, у меня была вспышка ярости, но в итоге я ему пожелал удачи и, может, моя удача помогла ему выиграть. Нет никакого негативного отношения.

Есть спортсмены, которых опасаешься в контактных соревнованиях. В частности, был у нас один парень, которого боялись, и мы старались держаться от него подальше. Он был большой любитель контактной борьбы и частенько устраивал завалы.

Все это знали, и сейчас есть такие соперники, но какой-то злобы и вражды ни с кем нет. Каждый спортсмен представляет свою страну и свою команду, – сказал Устюгов.

«Хотелось его ударить, но я сдержался». Устюгов и Клэбо сцепились после финиша