Сергей Устюгов о биатлоне: «Раз в год дома прошу пострелять винтовку и пробую. Думаю, все лыжники, которые бегают на таком уровне, смогут стрелять стоя»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, считает ли для себя возможным перейти в биатлон.

– Вы начинали заниматься биатлоном. Когда в последний раз вам предлагали сменить специализацию и поработать с винтовкой?

– На пресс-конференции перед Югорским марафоном мне снова предложили это в шутку.

– А всерьез?

– Я как-то спрашивал у : «Из меня получится биатлонист?» Он ответил «нет», а раз так, то я и пробовать не захотел.

Потом он сказал, что это была шутка, и если поработать и посмотреть, то почему бы и нет. Как показывает практика, лыжники быстро бегут, но не очень хорошо стреляют. Я и так-то, когда бегал по юношам в биатлоне, был никудышным стрелком. Но у меня есть небольшое преимущество.

После Олимпиады я вернулся домой покататься, а сын личного тренера Андрей Брагин занял на юношеском первенстве шестое место, сделав восемь промахов.

Я приехал на рубеж, попросил пострелять и попал пару раз, потом приехал Андрюха и попасть не может. Ну я ему и говорю: «Ты мешок. Как ты можешь так стрелять? Я и то два раза попал, а ты ни разу не можешь».

Конечно, для меня эти два попадания стали сюрпризом, но раз в год дома я прошу пострелять винтовку и пробую, а биатлонисты еще шутят надо мной: «Тебе с упора дать пострелять или ты стоя стрельнешь?»

– Вы стойку спокойно стреляете?

– Конечно. Я думаю, что все лыжники, которые бегают на таком уровне, стоя смогут стрелять. Надо только объяснить им как. А так, многие уже пробовали стрелять. Но одно дело стрелять быстро и метко, и совсем другое – стрелять и все это ловить, – сказал Устюгов.