Сергей Устюгов о биатлоне: «Раз в год дома прошу пострелять винтовку и пробую. Думаю, все лыжники, которые бегают на таком уровне, смогут стрелять стоя»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Алексей Волков Сергей Устюгов Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, считает ли для себя возможным перейти в биатлон. 

– Вы начинали заниматься биатлоном. Когда в последний раз вам предлагали сменить специализацию и поработать с винтовкой?

– На пресс-конференции перед Югорским марафоном мне снова предложили это в шутку.

– А всерьез?

– Я как-то спрашивал у Алексея Волкова: «Из меня получится биатлонист?» Он ответил «нет», а раз так, то я и пробовать не захотел. 

Потом он сказал, что это была шутка, и если поработать и посмотреть, то почему бы и нет. Как показывает практика, лыжники быстро бегут, но не очень хорошо стреляют. Я и так-то, когда бегал по юношам в биатлоне, был никудышным стрелком. Но у меня есть небольшое преимущество. 

После Олимпиады я вернулся домой покататься, а сын личного тренера Андрей Брагин занял на юношеском первенстве шестое место, сделав восемь промахов.

Я приехал на рубеж, попросил пострелять и попал пару раз, потом приехал Андрюха и попасть не может. Ну я ему и говорю: «Ты мешок. Как ты можешь так стрелять? Я и то два раза попал, а ты ни разу не можешь».

Конечно, для меня эти два попадания стали сюрпризом, но раз в год дома я прошу пострелять винтовку и пробую, а биатлонисты еще шутят надо мной: «Тебе с упора дать пострелять или ты стоя стрельнешь?»

– Вы стойку спокойно стреляете?

– Конечно. Я думаю, что все лыжники, которые бегают на таком уровне, стоя смогут стрелять. Надо только объяснить им как. А так, многие уже пробовали стрелять. Но одно дело стрелять быстро и метко, и совсем другое – стрелять и все это ловить, – сказал Устюгов. 

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