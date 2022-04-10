FIS пока не планирует переносить этап Кубка мира по прыжкам с трамплина из России в сезоне-2022/23

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на данный момент не планирует переносить первый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина сезона-2022/23 из Нижнего Тагила.

Об этом сообщил рейс-директор Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Сандро Пертиле.

«Если быть честным, трудно найти заснеженное место в середине ноября. В прошлом мы проводили соревнования в Висле, но было большой проблемой подготовить там хорошие условия.

Прошлой зимой мы идеально стартовали в России, Руке и Висле, все спортсмены позитивно относились к такой системе. Если мы не сможем начать сезон в России, то нет смысла планировать проведение этапа где-то еще.

Пока мы не планируем заменять этап в России. Начнем обсуждать этот вопрос, наверное, в мае-июне, по мере приближения к началу летнего сезона», – сказал Пертиле.

1 марта FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, а также отменила все соревнования в России в связи с ситуацией на Украине.