Дубровский о ЮЧМ по прыжкам с трамплина в Польше: «Были готовы к эксцессам, но их не произошло. Не знаю, почему некоторые европейские СМИ писали об этом»

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский рассказал, как российские спортсмены уезжали с юниорского чемпионата мира по прыжкам с трамплина в польском Закопане.

«Команды заехали в Закопане заранее. Все было нормально. Но в понедельник вечером министр спорта Польши выступил с заявлением, что, если, российские спортсмены будут участвовать, они просто отменят соревнования.

Представители FIS сообщили, что не смогут гарантировать нашим юниорам безопасность. Сразу после этого организаторы попросили нас съехать в другой отель. Надо отдать им должное, все происходило спокойно, с полицейским сопровождением – на случай возможных провокаций. Но ничего такого не случилось.

Во вторник утром мы начали эвакуировать делегации. Полиция сопровождала нас вплоть до австрийской границы. В итоге все нормально добрались до Вены. Сегодня последняя группа прилетает в Москву.

Спасибо Минспорта и ЦСП, которые разрешили купить билеты вне установленных порядков. На протяжении последней недели мы были готовы к эксцессам, но их не произошло. Не знаю, почему некоторые европейские СМИ писали об этом», – сказал Дубровский.