Лыжная федерация Норвегии запретила участие России и Беларуси в ближайших этапах Кубка мира

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Федерация лыжных видов спорта Норвегии отказалась проводить этапы Кубка мира с участием спортсменов из России и Беларуси.

Норвежская организация, которую возглавляет Эрик Ресте, уже проинформировала об этом Международную федерацию лыжного спорта (FIS).

«Мы надеялись, что FIS примет такое решение от лица всего лыжного спорта, но норвежская федерация больше не может ждать», – сообщил Ресте.

Ранее FIS разрешила спортсменам из России соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Ближайшие этапы Кубка мира по лыжным гонкам, которые пройдут 3 и 5-6 марта, примет Норвегия.

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