Опубликованы суммы единовременных выплат московским победителям и призерам Олимпиады-2022.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым чемпионы получат 4 млн рублей, серебряные призеры – 2,5 млн рублей, бронзовые – 1,7 млн рублей. Тренерам, готовившим этих спортсменов, полагаются выплаты в размере 50% от указанных сумм.

Олимпийскими чемпионами в 2022 году стали:

Валиева Камила, Кацалапов Никита, Кондратюк Марк, Синицина Виктория, Щербакова Анна – фигурное катание;

Червоткин Алексей – лыжные гонки.

Серебряные медали получили:

Кацалапов Никита, Морозов Владимир, Трусова Александра, Синицина Виктория – фигурное катание на коньках;

Ивлиев Константин – конькобежный спорт;

Климов Евгений – прыжки на лыжах с трамплина;

Андронов Сергей, Войнов Вячеслав, Галиев Станислав, Григоренко Михаил, Карнаухов Павел, Нестеров Никита, Никишин Александр, Плотников Сергей, Слепышев Антон, Федотов Иван, Шипачев Вадим – хоккей.

Бронзовыми призерами стали:

Голикова Ангелина, Елистратов Семен – конькобежный спорт;

Ридзик Сергей – фристайл;

Карим Халили – биатлон.

Неудачный день Антона Слепышева: «-2» в финале, побег от журналистов, «гавноеды» в инстаграме

Олимпиада показала, что мы на грани развала как хоккейная нация. Это были полтора месяца бесконечной склоки

100 лучших фотографий Олимпиады-2022. Здесь обнимают сноуборды, целуют лед и взлетают на коньках