Опубликованы суммы единовременных выплат московским победителям и призерам Олимпиады-2022.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым чемпионы получат 4 млн рублей, серебряные призеры – 2,5 млн рублей, бронзовые – 1,7 млн рублей. Тренерам, готовившим этих спортсменов, полагаются выплаты в размере 50% от указанных сумм.
Олимпийскими чемпионами в 2022 году стали:
Валиева Камила, Кацалапов Никита, Кондратюк Марк, Синицина Виктория, Щербакова Анна – фигурное катание;
Червоткин Алексей – лыжные гонки.
Серебряные медали получили:
Кацалапов Никита, Морозов Владимир, Трусова Александра, Синицина Виктория – фигурное катание на коньках;
Ивлиев Константин – конькобежный спорт;
Климов Евгений – прыжки на лыжах с трамплина;
Андронов Сергей, Войнов Вячеслав, Галиев Станислав, Григоренко Михаил, Карнаухов Павел, Нестеров Никита, Никишин Александр, Плотников Сергей, Слепышев Антон, Федотов Иван, Шипачев Вадим – хоккей.
Бронзовыми призерами стали:
Голикова Ангелина, Елистратов Семен – конькобежный спорт;
Ридзик Сергей – фристайл;
Карим Халили – биатлон.
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