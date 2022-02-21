Илья Буров об объятиях с украинцем Абраменко на Олимпиаде-2022: «Здорово, что это обсуждают. Это красиво, это классно и не передать все эмоции»

Российский фристайлист рассказал об объятиях с украинцем Александром Абраменко на в Пекине и подвел итоги своего выступления на Играх.

Буров завоевал бронзу в акробатике, Абраменко стал вторым. В Пхенчхане-2018 россиян был третьим, украинец – первым. После обоих турниров спортсмены обнялись.

«Это ситуация была с Игр в Корее, что спорт вне политики, что дружба народов. Здорово, что это обсуждают. Это красиво, это классно и не передать все эмоции. На пьедестале мы поздравили друг друга теплыми словами.

Каждая медаль по-своему тяжелая. В Пхенчхан я ехал после травмы, а перед пекинской Олимпиадой пришлось очень много поработать, потому что уровень спортсменов возрос. Была очень достойная конкуренция.

Считаю свой результат достойным. Есть над чем работать, чтобы не давать судьям повода занижать мои результаты. В финале мы с моим тренером решили не идти на авантюрный прыжок, который я планировал. В итоге сделали стабильную программу», – сказал Буров.