Антон Бабиков: «Хотелось бы больше пересекаться с лыжниками в течение сезона. Ощущение недосказанности, потому что совсем не устал на финише»

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в гонке на 50 км свободным стилем в рамках Югорского лыжного марафона (9-е место).

«Естественно, хотелось бы больше пересекаться с лыжниками (в течение сезона), но сегодняшняя гонка – не показатель.

Многие не выкладывались, все могли бы еще столько же проехать. Условия были прекрасными, в другой ситуации, может быть, было бы сложнее.

Ощущение больше недосказанности, потому что я совсем не устал на финише. Мы довели дело до спринтерских разборок, а там уже кто лучшую позицию занял, но это не моя сильная сторона.

Я пытался навязать всем чуть более ранний финиш, чтобы мы начали натягивать с кем-то, но никто не хотел выходить вперед. Я понял, что моя тактика не сработает, а на финише есть ребята более габаритные.

Однако все равно приятные ощущения. Я бы, конечно, еще несколько раз принял участие в таких дистанциях», – сказал Бабиков.

Лыжи. «Югорский марафон». Якимушкин выиграл гонку на 50 км свободным стилем, Латыпов – 2-й, Ретивых – 3-й, Легков – 6-й