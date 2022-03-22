Непряева о Кубке мира: «Можно сказать, меня лишили радости. Одно дело, когда ты бежишь все гонки и тебя награждают на пьедестале. Другое – когда на диване смотришь, как бегут конкурентки»

Российская лыжница Наталья Непряева оценила свое выступление в прошедшем сезоне.

Ранее Непряева завоевала три олимпийские медали в Пекине, в том числе золото в эстафете. Также она стала победителем общих зачетов «Тур де Ски» и Кубка мира.

– Если порассуждать, то всегда можно сделать лучше. Иногда задумываешься: «Вот если бы там все сложилось вот так вот», начинаю прокручивать, что изменила бы во время гонки… Конечно, медалей могло быть больше. Минимум на две, ха-ха! Но это спорт, так можно сказать про каждую гонку.

– Елена Вяльбе рассказала, что переломный момент этого сезона – «Тур де Ски».

– Согласна. Этот турнир стал для меня отправной точкой. Именно там я почувствовала, что могу. И настрой на сезон стал совершенно другим.

– В итоге вы взяли Кубок мира, но сам трофей пока не получили. Обидно, что все сложилось именно так?

– Конечно, есть расстройство. Можно сказать, меня лишили радости (ранее Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян от мероприятий под своей эгидой, из-за чего Непряева пропустила ряд гонок на Кубке мира, а также церемонию награждения – Sports.ru).

Одно дело, когда ты бежишь все гонки и потом тебя награждают на пьедестале, вручают этот кубок. Другое – когда ты на диване смотришь по графике FIS по отсечкам, как бегут конкурентки, и потом думаешь: «Окей, кубок мой». Все по-другому.

– То есть новость о победе в Кубке мира восприняли спокойно?

– Было чувство удовлетворения: «Я молодец». Но большой радости, которая должна быть, не было, – рассказала Непряева.

Гонка, которая принесла Непряевой Кубок мира: самой Натальи там не было, а Йохауг финишировала в слезах и с двумя флагами