Сергей Устюгов: «На все вопросы о мотивации вы что хотите услышать? Что я завершаю карьеру? Я на данный момент не знаю»

Олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов рассказал о возможном завершении карьеры.

– Сейчас мотивация продолжать карьеру есть? И Лена (жена Устюгова – Sports.ru) поддерживает.

– Да, она поддерживает. Но на все вопросы о мотивации, о том буду бегать или нет – вы что хотите услышать? Что я завершаю карьеру? Или что я буду бегать дальше? Я на данный момент не знаю. Я хочу и в то же время не хочу.

– Зависит ли ваше решение от того, будет ли в следующем сезоне сборная России выступать на международных стартах?

– В какой-то степени – да, зависит. Но в большей степени – нет. Кубок России проходит так же, как и Кубок мира – гонки проходят каждую неделю, в разных городах. У нас есть хорошая база для вкатывания в Ханты-Мансийске, где второй год проводятся контрольные старты для сборников с хорошими призовыми.

Есть Вершина Теи, куда приезжают порядка трех тысяч спортсменов с тренерами, с массажистами. Там проводятся Континентальный кубок, Кубок России. Потом все едут в Чусовой, потом – в Красногорск.

– Вас это вполне устраивает, насколько я понимаю?

– Если формат гонок немного изменить, сделать интереснее, расширить программу, то почему бы и не выступать? Тут такая же живая конкуренция между спортсменами, между регионами. Если не будет общей сборной России, то и сервис будет конкурировать.

Это все то же самое, что и заруба сборных на Кубке мира. Это все тоже свой особый интерес. А как только у нас появится возможность соревноваться с иностранцами, то поедем выступать на мировой уровень. Это все интересно, почему нет, – сказал Устюгов.