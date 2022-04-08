Сергей Устюгов: «Против меня в эстафете на Олимпиаде были все тренеры, и я их прекрасно понимаю. Ехал на финишной прямой и думал, что Мальцев меня прибьет»

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о выборе состава на олимпийскую эстафету в Пекине, где он бежал на четвертом этапе и выиграл золото.

– Олимпиада. Эстафета. Вы финишируете с флагом, а потом после радостных криков и объятий произносите фразу: «Я не знаю, что Артем Мальцев теперь скажет».

– Я ехал на финишной прямой и думал, что Тема меня прибьет. Потому что видел недовольство, которое было, когда Маркус (Крамер) сказал, что бегу я в эстафете, а не Артем. Скажу честно, против меня в эстафете на Олимпиаде были все тренеры, и я их прекрасно понимаю.

– Даже Маркус был против?

– Нет, Маркус был за меня. Может быть, Артем именно из-за этого обиделся. Но я на финишной прямой бежал с флагом и думал: «Бли-и-и-н, Тема…» Потому что шанс на медаль в эстафете был стопроцентный. Мы бы за нее землю грызли, но медаль бы точно была – это все понимают.

Много хейта поступало, и до сих пор говорят, что Тема заслуживал бежать эстафету. Но прошло время, и сейчас я понимаю, что, кто бы что ни говорил, золотая медаль есть, и она есть у сборной России. И тому, что это золото есть у меня тоже и что в итоге был сделан такой выбор, я рад, – рассказал Устюгов.

🥇Наши лыжники – олимпийские чемпионы! Устюгов финишировал с флагом, все обнимались, прыгали и кричали