Артем Мальцев: «Считаю, что Устюгова поставили в олимпийскую эстафету справедливо. Сергей полностью заслужил это место всей своей карьерой»

Российский лыжник Артем Мальцев рассказал, как сложились для него Олимпийские игры в Пекине, и прокомментировал свое непопадание в состав олимпийской эстафеты.

– На Олимпиаде вы стартовали в скиатлоне, о котором в вашем случае речь даже не шла, когда распределяли спортсменов по гонкам.

– Так получилось, что Сергей Устюгов отказался от этой гонки. Я как раз пришел с тренировки, они с Маркусом сообщили мне эту новость. Крамер спросил, побегу ли я скиатлон. Ну а как не побегу? Конечно, побегу. И все, побежал.

К этой гонке я не готовился, просто стартанул. Спортсмен, который приехал на Олимпиаду, должен быть готов в любой момент бежать любую гонку. Пробежал довольно неплохо, хотя хотелось бы получше, чем девятое место. Но не смотреть же гонки со стороны, если есть возможность бежать. Я эту возможность использовал.

– После скиатлона был шикарный спринт в вашем исполнении – совсем чуть-чуть не хватило до топ-3.

– Я бы назвал свое пятое место не шикарным, но очень хорошим результатом – пятое место на Олимпиаде! С учетом того, что я не спринтер. Да, меня раньше ставили на Кубке мира на спринты, но лишь для того, чтобы квоту добрать. Правда, я всегда проходил квалификацию, но в забегах на выбывание максимум было попадание в полуфинал.

В Пекине все сложилось иначе. Высота, холод, тугое скольжение. Многие говорят, что мы должны уже отвыкнуть от русских морозов, постоянно тренируясь в Европе, но тело все помнит. Я в мороз всегда хорошо бегал. Так что условия на Олимпиаде были мои.

– Своим выступлением в полуфинале вы фактически выбили Сергея Устюгова.

– А у меня не было возможности для другой тактики, кроме как работать с самого старта своим темпом. Особенно с учетом длинного финиша. Я не мог бежать иначе. В двух забегах получилось, а перед финалом я не восстановился, чтобы выдать такую же скорость.

По сути, только полуфинал отбежал, оделся, как уже финал надо бежать. Если вы имеете в виду, говорил ли мне что-то Сергей после спринта – нет, ничего. Он все понимал. Я сделал то, что мог сделать.

– В состав эстафеты вы не попали, финишером команды был Устюгов...

– Я считаю, что это было справедливо. Сергей полностью заслужил это место всей своей карьерой. Я прекрасно это понимаю. Если бы эстафета состояла из пяти этапов, тогда я бы точно попал в состав, ха-ха. Но что вспоминать? Такова спортивная судьба.

– А вы гонку смотрели?

– Конечно! А потом поздравил Сергея, когда он в номер пришел. Как и всех остальных ребят. Это была великая победа. То, что произошло на Олимпиаде, никак не сказалось – мы близкие друзья.

– На Елену Вяльбе обиделись?

– Нет, конечно. Какие могут быть обиды? Я все понимаю. Она сделала выбор, который полностью оправдал себя результатом. Не надо ничего выдумывать. У нас отличные отношения, – сказал Мальцев.