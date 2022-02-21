Елена Вяльбе: «Следующий год Устюгов отбегает сто процентов. Сейчас у него вторая «нога» в команде. Может быть, выдержит и четыре года»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что может остаться в спорте еще на один олимпийский цикл.

– Устюгов сказал, что еще на один олимпийский цикл его не хватит.

– Следующий год он отбегает сто процентов, тем более что впереди чемпионат мира. Если он будет бегать так, как в этом году, то почему нет? Сейчас у него вторая «нога» в команде.

– Как быть с настроем? Судя по его комментариям, он в апатии. Это связано с тем, что он побежал в золотой эстафете вместо друга по команде Артема Мальцева?

– Это у него надо спрашивать. Я все понимаю, но спорт – жестокая штука, и с Серегой поступали еще более жестоко.

– Вы имеете в виду пропуск Игр в Пхенчхане?

– Конечно.

– Это золото для него вдвойне ценно?

– Я не думаю. Если бы он был в Пхенчхане, то у него сто процентов были бы личные золотые медали. Тогда он был на коне.

– После недопуска он говорил, что для него стала иметь второстепенное значение. Эмоции?

– Да, на эмоциях люди могут сказать многое, но когда осознают происходящее, то смотрят на вещи иначе. Он – олимпийский чемпион, и сейчас он, пусть и не полностью, но удовлетворен.

– При этом он уже думает о завершении карьеры. Здоровье?

– У него действительно есть проблемы со здоровьем, но мне неэтично о них говорить. Многое зависит и от него, от его дисциплины. Если он будет ее соблюдать, то сможет биться и показывать хороший результат.

– Он говорил, что чемпионом мира стал благодаря переходу в группу к Маркусу Крамеру, который не стал загонять его в определенные рамки и дал больше свободы. Вы говорите о дисциплине. Где грань?

– Как тренера я Маркуса глубоко уважаю, но его менталитет не совсем подходит для русских. Может, для команды Германии нормально, что тренер дает тебе свободу и ты чаще сам принимаешь решения, но мне это не всегда понятно.

Не совсем понятно, зачем тогда тренер нужен, если я и сам могу и сам думаю, что надо, а чего не надо? Но и его уже не переделать – у Сереги очень сложный характер, он своенравный.

– Но год он еще точно выдержит.

– Быть может, и все четыре, я его со счетов не скидываю. Просто мы все видели, что в прошлом году он выступал плохо, все за него переживали. Но в этом после Сани Большунова он чаще всех бывал на пьедестале на Кубке мира, – сказала Вяльбе.