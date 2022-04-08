Со следующего сезона FIS введет полный запрет на использование фторсодержащих средств для лыж

Совет Международной ассоциации лыжных видов (FIS) сообщил, что с сезона-2022/23 будет введен полный запрет на использование средств для лыж, содержащих фтор.
«После всестороннего тестирования FIS готова ввести полный запрет на использование фторсодержащих средств с начала сезона-2022/23.
В сотрудничестве с ведущим производителем высокопроизводительных научных приборов Bruker и с Международным союзом биатлонистов (IBU) был разработан эффективный метод тестирования с использованием устройства Alpha II.
Устройство обеспечивает надежное тестирование, что поможет гарантировать честные соревнования и равные условия.
Правила, касающиеся запрета на использование фторсодержащих средств, будут определены на предстоящем конгрессе FIS. Они будут введены в начале сезона-2022/23», – говорится в пресс-релизе.
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