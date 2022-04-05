«Всю истерию вокруг лыжников сделал один человек, продавил решение везде и всюду». Вяльбе о главе норвежской федерации и отстранении сборной России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«На самом деле в пресс-релизе FIS (Международной федерации лыжных видов спорта – Sports.ru) было сказано про отстранение сборной России с целью обеспечения безопасности наших спортсменов. Это совершенно другая формулировка.

А всю истерию вокруг лыжников сделал один человек, продавил решение везде и всюду и, самое главное, настроил своих спортсменов и другие команды, чтобы те тоже повторили, что они не хотят соревноваться с русскими. Вот это напрягает.

Эрик Ресте (глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии – Sports.ru)? Да. Мне было очень неприятно, что член Совета FIS так себя повел. А его поддержал и руководитель лыжных гонок в FIS Вегард Ульванг, который сделал заявление в духе: «Если FIS не может отстранить русских, то мы сами все решим. А если нет, пусть забирают у нас Кубок мира».

Что это за высказывания? Есть же корпоративная этика. Ты кто такой вообще в данном случае? Разве ты не член большой семьи FIS? Можно спокойно высказываться, а не кидать такими репликами, что мама не горюй. В Норвегии и спровоцировали эту истерию.

При этом я абсолютно уверена, что 99 процентов норвежских болельщиков хотели бы увидеть на трассе настоящую борьбу между своей командой и нашей. Чтобы расти, нужно соревноваться с сильнейшими. Все остальное – утопия», – заявила Вяльбе.