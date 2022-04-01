Адриен Бакшайдер: «FIS должна сделать выбор между сохранением традиционных лыж и зрелищными форматами, но занимает выжидательную позицию»

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Французский лыжник Адриен Бакшайдер раскритиковал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS).

«У меня не складывается впечатления, что лыжные гонки идут в правильном направлении. FIS делает все не в том порядке. Она должна сделать выбор между сохранением традиционных лыж и зрелищными форматами.

FIS занимает выжидательную позицию во всем. И она больше ничем не управляет, она зависит от телевизионных прав, организаторов. Календари должны были меняться годами, чтобы иметь смысл.

Система не очень хороша, и она не готова меняться. Это повлияло на мое решение (завершить карьеру). В биатлоне IBU контролирует все, у них есть современные, привлекательные форматы», – сказал Бакшайдер.

Почему разрушаются лыжные гонки? FIS отменила четверть стартов, отстранила Россию (не желая этого) и застыла в форматах

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