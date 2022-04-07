Йоханнес Клэбо: «Решение FIS отстранить Большунова было правильным. Посмотрим, чем все это закончится»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии FIS Политика Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клэбо ответил на вопрос, что он думает об участии Александра Большунова в митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!».

«Ничего не думаю об этом. Здесь особая ситуация.

Я не буду уделять этому много времени, но считаю, что принятое решение (об отстранении от международных стартов) было правильным. Посмотрим, чем все это закончится», – сказал Клэбо. 

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от соревнований под своей эгидой. 

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