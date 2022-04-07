Йоханнес Клэбо: «Решение FIS отстранить Большунова было правильным. Посмотрим, чем все это закончится»

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец ответил на вопрос, что он думает об участии в митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!».

«Ничего не думаю об этом. Здесь особая ситуация.

Я не буду уделять этому много времени, но считаю, что принятое решение (об отстранении от международных стартов) было правильным. Посмотрим, чем все это закончится», – сказал Клэбо.

Ранее Международная федерация лыжного спорта ( ) отстранила россиян от соревнований под своей эгидой.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

Гонка, которую Большунов пробежал в обход правил: стартовал последним (из-за концерта в «Лужниках») и отыграл минуту