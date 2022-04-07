Михаил Мишустин: «Очень печально было смотреть, как наших паралимпийцев не пустили на Олимпиаду. Позор просто»

Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался об отстранении российских паралимпийцев от Игр в Пекине.

С 17 по 20 марта в Ханты-Мансийске были проведены альтернативные паралимпийские соревнования «Мы вместе. Спорт» в шести видах спорта

«Хочу сказать, что очень было грустно, печально смотреть, как наших паралимпийцев не пустили на Олимпиаду. Позор просто.

Но мы смогли очень быстро в Ханты-Мансийске организовать соответствующие соревнования. И весь призовой фонд, который был предусмотрен для наших паралимпийцев, там именно был реализован.

За золотую медаль – 4 миллиона рублей, 2,5 миллиона за серебряную и 1,7 миллиона за бронзовую медаль.

Это, конечно, было важно сделать, чтобы поддержать и паралимпийцев, и вообще подержать наших спортсменов, которые так или иначе подвергаются дискриминации. Подарили им праздник спорта», – сказал Мишустин на отчете правительства в Госдуме.