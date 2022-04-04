«Бензин в Румынии стоил 115 рублей за литр, а вырос до 180 в пиковые моменты. Люди ожидают роста цен на коммуналку вдвое». Шляков о санкциях

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Российский футболист клуба УТА Евгений Шляков рассказал о росте цен в Румынии.

«Когда только начались первые санкции, я в тот день разговаривал с домашними по телефону и вдруг услышал шум под окнами. На улице была огромная пробка на заправке, на МКАДе такие бывают. Бензин до всех событий стоил 115 рублей за литр, а в пиковые моменты вырос до 180.

В продуктовых магазинах я не заметил сильных отличий, все-таки в Румынии много своего производства.

Еще разговаривал с хозяйкой своей квартиры, она заметила, что коммунальные услуги тоже стали подниматься, хотя у них повышение цен было в январе. Люди здесь ожидают роста цен на коммуналку примерно вдвое.

У меня даже румынские карты были заблокированы в первое время. Здесь не могу зайти в приложение «Сбербанка». Только из-за того, что у меня есть румынский вид на жительство, смог разблокировать местные карты.

Но в целом сложности большие, деньги в Россию не отправить», – рассказал экс-защитник «Тамбова» и хабаровского СКА.

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