Олег Матыцин: «Уверен, Россия с высоко поднятой головой вернется в спорт, и нам скажут спасибо за то, как мы продемонстрировали единство с дружескими странами»

Министр спорта РФ Олег Матыцин обратился к российским паралимпийцам, отстраненным от Игр-2022 в Пекине.

В марте в Ханты-Мансийске была организована альтернативная Паралимпиада под названием «Мы вместе. Спорт».

«Важно постоянно сохранять интерес и возвращаться к ярким историческим примерам в очень сложных политизированных условиях. Игры «Мы вместе. Спорт» показали, что наша страна остается открытой, придерживается истинных паралимпийских ценностей.

Эти игры прошли не только с участием российских спортсменов. Важно показать, что мир очень хрупок и он зависит от действий конкретных людей, которые сохраняют приверженность к истинным ценностям. Решение о проведении соревнований у нас в России показало, что надо быть выше политических решений. Проведение игр в Ханты-Мансийске заслуживает уважения.

Я уверен, что Россия все преодолеет. Мы обладаем хорошим ресурсом для проведения соревнований. Уверен, что через короткое время Россия с высоко поднятой головой вернется в спорт и нам скажут спасибо за то, что мы делали и как мы продемонстрировали единство с дружескими странами», – сказал Матыцин на церемонии открытия фотовыставки «Мы вместе. Спорт».