Сергей Крянин: «В Югорском марафоне выступят лыжники из Казахстана и ближнего зарубежья. Ребята из Норвегии и Швеции выходили на нас, но сейчас трудно добраться»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), глава Федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин рассказал, что в Югорском марафоне хотели принять участие лыжники из Норвегии и Швеции.

«В Югорском лыжном марафоне выступят лыжники из Казахстана и из ближнего зарубежья. Ребята из Норвегии и Швеции тоже выходили на нас, но сейчас трудно до нас добраться.

Как только будут сняты ограничения, уверен, к нам поедут люди. У нас много достопримечательностей, все условия есть. Думаю, что это единственный город в мире, который может предоставить такие условия.

Большой плюс, что «Матч ТВ» обратил на нас внимание. Будут и теле- и интернет-трансляции. Мы только горды тем, что телеканалы обращают на нас внимание. Надеюсь, что это станет традицией», – сказал Крянин.

Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 8-9 апреля.