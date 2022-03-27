Сергей Крянин: «В связи с санкциями сейчас проблематично решить вопрос по поводу зарплаты Крамера. К его работе претензий нет»

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал о причинах ухода немецкого тренера из сборной России.

«В связи с санкциями сейчас проблематично решить вопрос по поводу зарплаты Крамера. Думаю, ребята хотели, чтобы он продолжал работать.

Но мировая ситуация влияет на этот процесс. Претензий к работе Крамера, думаю, нет. Думаю, по Ступак вопрос еще не решен. Есть варианты тренироваться у Бородавко или Олега Перевозчикова. Сейчас будут решать», – сказал Крянин.

Елена Вяльбе: «Не представляем, как у нас работал бы сейчас Маркус Крамер. Его спортсмены перейдут в другие группы, Ступак будет тренироваться у Бородавко»