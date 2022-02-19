Сергей Крянин: «Надеялись, что Мальцев будет в тройке, но где-то немного не повезло. А было бы здорово – повторение Олимпиады в Сочи»

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал победу и серебро в коньковом марафоне на Олимпиаде-2022.

«Думаю, эти 30 км в связи с погодными условиями примерно то же самое, что и полтинник. Радует, что Александр добился своего – теперь он неофициальный «король лыж»!

У нас появилась звездочка, которая при определенных обстоятельствах еще может завоевывать и завоевывать медали. Да, нужно тренироваться и еще раз тренироваться, но Саше этого не занимать.

Якимушкин тоже показал суперрезультат. Надеялись, что и Мальцев будет в тройке, но где-то немного не повезло. А было бы здорово – три первых места, повторение в Сочи, так было бы вообще шикарно.

Верили во всех ребят, а сложилось так, как сложилось. Были сложные погодные условия – приходилось бороться не только с трассой и соперниками, но еще и с погодой.

Думаю, наши ребята в таких условиях выросли и для них это не было проблемой – по морозу они бегать умеют, не в тепличных условиях выросли.

Я горжусь, что мы (с Большуновым) знакомы! Горжусь, что у нас есть в команде такой спортсмен и я живу в одно время с ним», – сказал Крянин.

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