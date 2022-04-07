Вяльбе об извинениях за допинг Егоровой: «Была какая-то жуткая злость на Любу и руководителей. Считаю, что если человек виноват, то нужно извиниться»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассказала, почему на ЧМ-1997 решила извиниться за , которая сдала положительную допинг-пробу.

- На чемпионате мира-1997 Любовь Егорову заподозрили в употреблении допинга. Вы взяли на себя смелость, вышли перед стартом и извинились перед публикой на немецком языке за свою партнершу по команде. Как решились?

– Я не боялась. Была какая-то жуткая злость на Любу и руководителей. Она отказалась вскрывать пробу Б, тем самым признав, что принимала запрещенный препарат. Но вместо того, чтобы собрать пресс-конференцию и извиниться, ее увезли под покровом ночи в Россию.

А я поступила так даже не потому, что какой-то праздник испорчен, – просто у нас в команде стояла паника, вплоть до того, чтобы не выходить на старт. Массажисты, сервисеры не хотели нас готовить.

Всю ночь думала, что делать. Тренер был против моей речи, но я настроилась. Ну выгнали бы и выгнали бы. Те, кто меня знал, понимали, что меня нельзя остановить.

- Почему говорили на немецком? Какие еще языки знаете?

– Учила в школе, потом, когда пришла в спорт, оказалось, что не зря. Сейчас что-то понимаю на английском и итальянском языках, а на немецком достаточно свободно общаюсь.

- Ваша речь хорошо отразилась на команде, болельщики успокоились.

– Все, особенно на награждении, говорили, что я молодец, правильно поступила. Считаю, что если человек виноват, то нужно извиниться. Ничего унизительного в том нет. Не считаю, что сделала что-то сверхъестественное, – сказала Вяльбе в интервью Алле Шишкиной.

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