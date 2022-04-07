Елена Вяльбе: «Перед Олимпиадой-1988 сказала, что еду домой, потому что беременна. Кто-то сразу же заявил, что у нас есть замечательные врачи»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассказала о первой беременности.

— Вы забеременели Францем прямо накануне Олимпиады-1988. Когда вас вызвали на разговор, не боялись последствий? Что выгонят?

— Нет. Меня никто не вызывал, просто после того, как все сказала тренеру, тут же собрали собрание. Я сказала, что еду домой, потому что беременна. Ну все поорали. Кричали, что мы государственные люди, этого не должно было случиться. Кто-то сразу же заявил, что у нас есть замечательные врачи. Но так случилось.

И я сразу же со сборов позвонила маме. Это, кстати, тот момент, в котором она меня на сто процентов поддержала: «Покупай билет, возвращайся домой». У меня каких-то сомнений не возникало. Тем более не факт, что попала бы в тот состав на Олимпиаду.

— В это верится с трудом: вы выиграли такое количество медалей, кажется, у вас в голове был только спорт. И по фильму это видно.

— Да, я была фанатично настроена. Но много раз говорила: у меня есть награды, которые лежат в шкафу, но ни одна из них не может быть дороже, чем мои дети. Медаль в старости точно стакан воды тебе не принесет, – сказала Вяльбе в интервью Алле Шишкиной.