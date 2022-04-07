Ульванг об отстранении наших лыжников: «Санкции направлены против российского режима. Это катастрофа для мира»

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Глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг высказался на тему ситуации с отстранением российских лыжников.

– У меня были отличные отношения с Еленой Вяльбе еще с тех пор, когда мы сами выступали в 80-е. Но то, происходит сейчас, печально.

Я надеюсь, что Вяльбе и другие российские лыжники задают себе вопрос: почему были применены такие суровые меры? Почему Запад реагирует так необычно и резко? Эти вопросы русские должны задать себе.

Единая Европа отреагировала, и спорт тоже это сделал. Это касается, помимо всего прочего, закрытия воздушного пространства и жестких экономических санкций. Большинство других видов спорта отреагировало. Надеюсь, Вяльбе и остальные русские размышляют почему.

Санкции направлены не против российских лыжных гонок, а против российского режима. Это катастрофа для Европы, для мира и для лыжного спорта.

Мы очень хотим соревноваться с русскими. Лыжный спорт зависит от того, есть ли русские в соперниках. Мы надеемся, что ситуация разрешится. У России сильная и хорошая лыжная культура. Я буду первым, кто начнет наводить мосты с русскими, когда момент наступит. Но я боюсь, что до этого пройдет очень много времени.

– Как вы думаете, как скоро россиянам снова позволят участвовать в международных стартах?

– Спорту нужно следовать за остальным обществом в таком серьезном деле. Если отменят санкции и откроют воздушное пространство, то спорту надо за этим последовать. Но не раньше. Это очень серьезно. Мы видим по телевизору ужасные картины. Спорт не может притворяться, что ничего не случилось.

Мы в конфликте, который, судя по всему, ждет эскалация. И это переносит нас туда, где я рос в Киркенесе в 60-е и 70-е. Там многие улицы носят русские имена. Но сейчас мы возвращаемся к мрачной главе. Это трагично.

С 1989-го развитие отношений было позитивным, у нас был потрясающий период с открытыми границами. Очень жаль, что теперь мы на пути в то состояние, которое уже считали прошлым. У меня в России много хороших друзей, но с ними уже не так просто общаться, – сказал Ульванг.

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