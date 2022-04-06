Вяльбе о словах финского тренера: «Это хороший знак, что иностранные спортсмены и тренеры поддерживают наших спортсменов»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) поделилась мнением о словах экс-главного тренера сборной Финляндии Рейо Йюльхя.

Финский специалист назвал катастрофой отсутствие российских лыжников на международных соревнованиях.

«Мы тоже считаем, что отстранение российских лыжников с международных турниров – это катастрофа. Россия – один из крупных участников соревнований. И, безусловно, это хороший знак, что иностранные спортсмены, тренеры и не только они поддерживают наших спортсменов», – сказала Вяльбе.

Экс-главный тренер сборной Финляндии: «Отсутствие российских лыжников – что-то вроде катастрофы. Лыжный спорт не сможет существовать в таких условиях»