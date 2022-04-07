Юрлова о лыжнице Степановой: «Вяльбе скорее права, потому что вся эта ситуация сильно засасывает спортсмена»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова поделилась мнением о конфликте лыжницы Вероники Степановой и Елены Вяльбе.

— Большое внимание сейчас к . Она лидер на дистанции и лидер в медиапространстве. Второе – хорошо для спортсмена?

— Если человек хочет поделиться своими эмоциями, целями, планами, то почему бы и нет? Я очень рада за Кристину, ведь у нее сложился очень хороший сезон.

Все ее интервью, которые я видела, вызывали у меня приятные чувства, они мне очень нравились. Все по делу, четко, и нет никакой двусмысленности. Иногда бывает, что человек говорит одно, но каждый может интерпретировать по-своему. У Кристины в этом плане все здорово.

— В последнее время тема публичности спортсменов приобрела новые краски после претензий Елены Вяльбе к Веронике Степановой.

— На мой взгляд, это разные ситуации. Елена Валерьевна скорее права, потому что вся эта ситуация сильно засасывает спортсмена. Наверное, по неопытности тот может потерять грань. Главное, чтобы ничего не мешало, не шло в стык одно другому, – рассказала Вяльбе.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много