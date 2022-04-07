Вяльбе о разводе с первым мужем: «Это гораздо лучше, чем жить в ненависти и делать это ради детей. У нас есть общий сын, общие внуки, общаемся семьями»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассказала о разводе с первым мужем – Урмасом Вяльбе.

— Как вы познакомились со своим первым мужем — Урмасом Вяльбе?

— В фильме мы идем с тренировки, но на самом деле встретились на соревнованиях. Увидели друг друга – и все. Потом оказались в одной юниорской команде. Все как в любом виде спорта, где есть мужчины и женщины.

— Несмотря на то что ваш брак продлился всего год, вы остались в очень хороших отношениях, оставили фамилию Вяльбе. Почему не сложилось?

— Не знаю, так бывает в жизни. Мы официально развелись не через год, а через очень долгое время. Так как ушла все-таки я, наверное, не чувствовала, что я замужем. Зато не стали ненавидеть друг друга. Никогда не ругались, не ссорились и не делаем этого сейчас.

Он работает у нас в команде. Есть общий сын, общие внуки, общаемся семьями. Буквально позавчера Урмас присылал мне фотографии, как его дети бежали на соревнованиях. На прошлой неделе звонил. Я считаю, это гораздо лучше, чем жить в ненависти и делать это ради детей. У него хорошая семья, хорошая жена, прекрасные дети. Так что я за них очень рада. Я люблю его жену, – сказала Вяльбе в интервью Алле Шишкиной.